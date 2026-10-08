Bolsonaro lidera la primera encuesta previa a la segunda vuelta Presidencial de Brasil

La primera encuesta de intención de voto previa a la segunda vuelta el 25 de octubre, divulgada este jueves por Datafolha, indica una diferencia de solo 4 puntos porcentuales entre ambos candidatos, por lo que, según la firma demoscópica, ambos estarían técnicamente empatados, ya que el margen de error es de dos puntos porcentuales a más o a menos.

De acuerdo con el sondeo, un 5 % de los encuestados pretende votar en blanco o anular su voto y solo un 1 % dice que aún está indeciso. Entre los que ya escogieron a un candidato, un 94 % asegura que está totalmente decidido de su voto y un 6 % admite que aún pueden cambiar.

Bolsonaro, aspirante por el ultraderechista Partido Liberal (PL), fue el más votado en la primera vuelta del pasado domingo, con el 47,03 % de los votos, y Lula, postulado a la reelección por el progresista Partido de los Trabajadores (PT), lo siguió con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.

El resultado de las urnas, sin embargo, contradijo las previsiones de todas las encuestas, que proyectaban un empate técnico pero con el líder progresista en primer lugar.

Como ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos el domingo, los dos más votados tendrán que definir la Presidencia en una segunda ronda, prevista para el 25 de octubre.

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De acuerdo con el nuevo sondeo, el 84 % de los electores que pretende votar en Lula asegura que lo hará por considerar al presidente como el mejor candidato y un 13 % afirma que su intención es derrotar al aspirante rival.

Por su parte, entre los que pretenden votar en Bolsonaro, un 69 % dice hacerlo por considerar al ultraderechista como el mejor candidato y un 25 % porque su intención es derrotar a Lula.

Datafolha entrevistó entre el martes y este jueves 2.520 electores para su nuevo sondeo, que, según la firma, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales para más o para menos y un nivel de confianza del 95 %.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro comenzó su preparación para la segunda vuelta con negociaciones con diferentes partidos y los candidatos derrotados en la primera vuelta para sumar apoyos.

Tras haber disputado la primera vuelta con el apoyo exclusivamente de su formación, el senador opositor acudirá a la siguiente vuelta con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país, incluyendo Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Novo y Podemos.

Lula, por su parte, inició la preparación de cara al 25 de octubre con reuniones con sus asesores para definir una nueva estrategia de comunicación, principalmente en redes sociales, ante la necesidad de revertir el resultado de la primera vuelta.

Los dos candidatos podrán reiniciar sus campañas en radio y televisión el próximo viernes y ya acordaron participar en al menos un debate televisivo antes de la segunda vuelta.

Los debates previstos antes de la primera vuelta tuvieron que ser cancelados debido a que los dos favoritos se negaron a participar.