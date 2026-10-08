China dice que permitió la evacuación de personal filipino cerca de un arrecife disputado

En un comunicado difundido anoche, el portavoz de la CCG, Jiang Lue, explicó que el patrullero 4409 de la Guardia Costera de Filipinas se desplazó ese mismo día a las aguas próximas a Second Thomas (conocido como Ayungin en Filipinas y como Ren’ai en China) para trasladar a un herido del barco "varado ilegalmente".

"Por razones humanitarias, China permitió de inmediato que Filipinas trasladara al herido mediante un transbordo en lancha. La Guardia Costera china actuó conforme a la ley y la normativa y facilitó lo necesario", indicó.

Jiang subrayó, igualmente, que China tiene una "soberanía indiscutible" sobre las islas Spratly (Nansha, en mandarín), incluido Second Thomas, así como sobre sus aguas adyacentes.

"Advertimos solemnemente a Filipinas que cese de inmediato sus violaciones, sus provocaciones y su campaña de propaganda falsa", agregó el portavoz.

El episodio se enmarca en la disputa por el arrecife Second Thomas, punto del archipiélago de las islas Spratly donde el encallado buque Sierra Madre mantiene una pequeña guarnición filipina desde 1999 para reclamar la soberanía del área, escenario de frecuentes incidentes entre embarcaciones de ambos países.

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Las autoridades filipinas alegan que Second Thomas y otro atolón en disputa, el Scarborough (conocido como Bajo de Masinloc en Filipinas y como Huangyan Dao en China), ocupado por Pekín, se encuentran dentro de las doscientas millas náuticas (370 kilómetros) de su zona económica exclusiva, que según la ley internacional le da derecho a la explotación de los recursos.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca de un 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Las tensiones entre China y Filipinas se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha reforzado su alianza militar con EE.UU. y adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.