Costa invita a líderes de la UE a "dar respuesta a los retos" sobre competitividad europea

En una carta dirigida a los líderes europeos, Costa señaló que deben "orientar a la Comisión sobre medidas específicas y temporales para mitigar el impacto de los altos precios de la energía" que sufren los ciudadanos y empresas, al tiempo que es necesario continuar con una estrategia para reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles.

"También debemos revisar, junto con la presidenta del Parlamento Europeo, la implementación de nuestra estrategia general de competitividad para 2026-2027: la agenda 'Una Europa, un Mercado'. Sé que esta es una prioridad fundamental para todos los líderes y que la presidencia irlandesa (del Consejo de la UE) está trabajando arduamente para lograr resultados", se lee en la misiva.

Con respecto al próximo presupuesto europeo para el período 2028-2034, sostuvo que el hecho de lograr un acuerdo "oportuno" será "esencial para brindar a las economías la previsibilidad y estabilidad que necesitan en un mundo inestable e impredecible".

En este sentido, señaló que, durante el mes de octubre, las negociaciones entrarán en una "fase decisiva" por lo que esta cumbre debe acercar "a la consolidación de los elementos clave necesarios para alcanzar un acuerdo final antes que termine el año".

Costa aseveró que Ucrania sigue siendo una "prioridad clave" para la UE, por lo que explicó que durante el encuentro se reafirmarán en el apoyo al país "ante la escalada de ataques rusos contra infraestructuras críticas", algo que explicará el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que acudirá en persona a la reunión.

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El papel de Rusia y su "comportamiento cada vez más temerario" también será abordado, incluyendo "su campaña de ataques híbridos en toda Europa".

"Nos mantenemos unidos y decididos ante esta escalada y seguiremos impulsando nuestra agenda de preparación para la defensa. Partiendo de nuestro trabajo previo, evaluaremos la implementación para mantener el impulso y acelerar el progreso en todas las áreas de trabajo, incluyendo la solución de las deficiencias críticas en la capacidad militar", manifestó.

Por último, el político portugués señaló la necesidad de mantener "dos importantes debates estratégicos", el primero de ellos la migración, ante la que la UE debe mantenerse "vigilante y preparada" para "actuar con solidaridad cuando los Estados miembros se enfrenten a situaciones de crisis", así como reforzar la capacidad para afrontarlas, "incluidos todos los casos de instrumentalización".

El segundo debate estará centrado en la "ampliación y las reformas", con mención al Tratado de adhesión con Montenegro, cuyo objetivo es el de concluir las negociaciones con este país candidato antes de que finalice el año.