El Gobierno salvadoreño se asocia con empresa privada para relanzar billetera de bitcóin

La billetera conocida como Chivo fue, en su momento, una herramienta gubernamental lanzada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para incentivar el uso del bitcóin, aprobado para su libre circulación en el país en 2021 pero sin generar el resultado de uso masivo esperado por el Ejecutivo.

No obstante, a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la que el Gobierno salvadoreño alcanzó un acuerdo monetario en 2024 por 1.400 millones de dólares, se redujo el uso del bitcóin a inversiones del sector privado y obligó a las autoridades a vender o a descontinuar dicha billetera.

El comunicado explicó que "Linguard Labs adquirió una participación mayoritaria en Chivo, mientras que el Gobierno se mantendrá como accionista, una transacción consistente con el programa que El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Se desconoce si el Gobierno salvadoreño brindará más detalles sobre su asociación con la empresa Linguard Labs y sobre su papel como accionista.

Según indicó el texto, "la nueva versión de Chivo se está desarrollando actualmente en San Salvador en alianza con algunas de las empresas de servicios financieros y cripto más grandes del mundo, con el objetivo de convertir a Chivo en el estándar de inclusión financiera en El Salvador y en toda América Latina".

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Además, se señaló que, con más de 4,5 millones de cuentas registradas, Chivo es ya la plataforma financiera digital "más grande de El Salvador" y se informó de que los usuarios actuales conservarán sus cuentas y saldos, lo que cambiará es lo que Chivo puede hacer.

La billetera permitirá, de acuerdo con el comunicado, enviar dinero desde Estados Unidos a El Salvador gratis, y los usuarios podrán pagar directamente en comercios participantes de todo El Salvador con bitcóin, dólares, stablecoins (criptomonedas) u otros activos digitales admitidos, mientras reciben cashback (dinero de vuelta) por sus compras.

Se desconoce si el Gobierno salvadoreño brindará más detalles sobre su asociación con la empresa Linguard Labs y sobre su papel como accionista.

El FMI indicó a principios de septiembre pasado en un comunicado que en la acumulación de bitcóin del Gobierno salvadoreño "no se han utilizado recursos públicos", y explicó que "desde la primera revisión (2025) refleja donaciones privadas".

El Gobierno de Bukele ha mantenido desde noviembre de 2022 una política de comprar un bitcóin diario con recursos estatales, según ha ido comunicando, mientras que las reservas suman más de 7.798 bitcoines, valorados en más de 628 millones de dólares al cambio actual.

Solo en noviembre de 2025, el Gobierno salvadoreño anunció la supuesta compra de 1.000 bitcoines por 100 millones de dólares.