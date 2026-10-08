El líder del Partido Verde se queda sin escaño en el Parlamento británico

Polanski, cuyo liderazgo ha impulsado a los Verdes en los sondeos de opinión de los últimos meses, obtuvo 8.928 votos en los comicios celebrados este jueves en la circunscripción londinense de Holborn & St Pancras, mientras que la laborista Sagal Abdi-Wali recibió 12.292 y se llevará el escaño.

La elección fue convocada tras la renuncia al escaño del ex primer ministro y antiguo líder laborista Keir Starmer, que dejó la jefatura del Gobierno en julio y posteriormente anunció su salida de la Cámara de los Comunes.

La derrota de Polanski se produce en un momento de cierto retroceso de los Verdes en los sondeos y pocos días después de que la formación aprobara en su congreso anual una moción que la declara "antisionista" y establece que el sionismo sea "tratado como cualquier otra forma de racismo".

La resolución, que ha sido polémica incluso internamente, define además el sionismo como un proyecto político "etnonacionalista" y aboga por la creación de "un único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica, con Jerusalén como capital".

Polanski, que es judío y se define como antisionista, no participó en la votación al encontrarse en campaña y respaldó sin éxito enmiendas para proteger a los afiliados judíos y mantener abierta la opción de una solución de dos Estados.

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Tras la aprobación de la moción, el Gobierno israelí vetó su entrada en Israel y calificó el texto de antisemita.

Cuatro de los cinco diputados verdes en los Comunes se opusieron a la resolución, que provocó además una fuerte división interna.

En respuesta, Polanski afirmó en un comunicado que "el antisemitismo y las críticas al Estado de Israel son completamente distintos" y aseguró que, bajo su dirección, nadie será excluido de la formación por "su origen o fe".

Miembro de la Asamblea de Londres desde 2021, Zack Polanski fue elegido líder de los Verdes en septiembre de 2025 y apostó por un discurso que combinaba las reivindicaciones medioambientales con la justicia social y económica.

Bajo su liderazgo, el partido aumentó el número de afiliados y llegó a alcanzar un 21 % en intención de voto, pero ha ido perdiendo apoyo desde entonces.

El último sondeo de YouGov, realizado esta semana, sitúa a los laboristas en el 27 %, seguidos del populista Reform UK (22 %), los conservadores (20 %) y los liberaldemócratas y Verdes, ambos con un 11 %.