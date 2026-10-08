El papa advierte sobre los falsos maestros que radicalizan la fe

"En cualquier época, no faltan falsos maestros que dirigen el sentimiento religioso de no pocos creyentes a los propios intereses, animándolos a menudo a radicalizar algún aspecto de la enseñanza recibida, en detrimento de la totalidad, que es Cristo y su Evangelio", afirmó.

Y por ello pidió a los universitarios y profesores que "estimen el estudio como servicio a la fe y a la verdad".

El papa defendió que la Iglesia también tiene el deber de aportar "la reflexión científica, la mediación cultural y su traducción en la práctica".

Defendió la verdadera inteligencia, que "debe hacer memoria: no simplemente volcando datos, como incluso lo hace un algoritmo más rápido que nosotros, sino recordando las experiencias vividas, con las resonancias que solo el alma humana puede encontrar y entrando más intensamente en contacto con su bondad".

A los estudiantes les pidió que cultiven la amistad y que "no se olviden de los pobres, que a veces son como aquel amigo inoportuno, que viene a llamar por la noche".

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"Compartamos aquello que nos alimenta. Muchos no tienen las mismas oportunidades formativas que nosotros hemos recibido. Abramos la puerta, no nos encerremos", les pidió.

León XIV les animó a disfrutar de estos años: "Miren en torno a ustedes en la universidad: en sus aulas está presente el mundo entero. A su lado estudian personas provenientes de África, de Asia, de América, de Europa y de Oceanía. No se limiten a sentarse al lado: encuéntrense, hablen entre ustedes, escúchense, cuéntense sus experiencias de Iglesia, recen juntos, compartan momentos de ocio y hagan nacer amistades que les acompañarán durante toda la vida", añadió.