Incautadas casi cuatro toneladas de cocaína en el suroeste de Portugal

La actuación se desarrolló en las inmediaciones de la desembocadura del río Mira y de la playa de Vieirinha, en los municipios de Odemira y Sines, informó la GNR en un comunicado.

Los agentes decomisaron 131 fardos de cocaína, con un peso estimado de 3.915 kilos, además de dos embarcaciones, cuatro teléfonos móviles y 1.240 euros en efectivo.

La operación comenzó después de que el Sistema Integrado de Vigilancia, Mando y Control detectara embarcaciones de alta velocidad, lo que motivó el despliegue de medios terrestres y marítimos para seguir sus movimientos.

Durante la vigilancia, los agentes confirmaron la presencia de dos lanchas rápidas que presuntamente estaban trasladando bultos a un pesquero cerca de la desembocadura del Mira.

La intervención marítima permitió interceptar el pesquero, en cuyo interior se encontraron 73 fardos de cocaína y fueron detenidos tres hombres de entre 22 y 42 años. Según la GNR, entre los arrestados hay ciudadanos portugueses y extranjeros, sin que precisara las demás nacionalidades.

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Posteriormente, durante el regreso a tierra, los agentes localizaron una embarcación de recreo a la deriva que contenía otros 58 fardos de cocaína.

Esta incautación se produjo menos de 48 horas después de otra operación de la GNR, desarrollada durante la madrugada del miércoles en la playa de Costinha, que culminó con la intervención de unas 2,7 toneladas de cocaína.

Precisamente este jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, elogió en Lisboa los "crecientes y exitosos esfuerzos" de Portugal para combatir el "narcoterrorismo", tanto en su territorio como en el resto del mundo.

Durante una comparecencia junto al ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, Rubio afirmó que Portugal se había incautado de cerca de 200 toneladas de cocaína en los últimos dos años, incluidas unas 47 en lo que va de 2026, y destacó la cooperación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).