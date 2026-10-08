Latam estudia operar sus nuevos Embraer en Suramérica tras incorporarlos en Brasil

Durante un acto en la planta de Embraer en São José dos Campos, el mayor complejo aeroespacial de Suramérica, el director ejecutivo de Latam en Brasil, Jerome Cadier, afirmó que la empresa se decantó por estos nuevos aviones con el objetivo de ampliar la presencia de la aerolínea en el país "de forma sostenible".

Además de los 24 aviones ya encargados, Latam considera incorporar otros 50 con los que, según declaró Cadier, podrían "cruzar las fronteras de Brasil" y llegar a otros aeropuerto en Argentina, Chile o Perú. "Todavía tenemos que tomar una decisión", recalcó.

Este jueves, la empresa brasileña entregó a Latam la primera de las unidades y su director ejecutivo, Francisco Gomes Neto, destacó el orgullo que Embraer siente por este modelo y su esperanza en que "desempeñe un papel importante" en el objetivo de la aerolínea de ampliar su conectividad en Brasil.

Gracias a la adquisición de una primera flota de 12 aviones E195-E2 antes de final de año, la aerolínea prevé, según declaró su directivo, operar en más de 70 aeropuertos brasileños ya en 2027, antes de que el fabricante brasileño llegue a entregar el total de unidades que Latam tiene previsto incorporar a sus operaciones.

Las primeras aeronaves entregadas por Embraer comenzarán a operar entre finales de noviembre de 2026 y marzo de 2027, y realizarán sus vuelos en 42 rutas internas con cuatro nuevos destinos para la aerolínea chilena: Cabo Frio y Macaé, en Río de Janeiro; Ji-Paraná, en Rondônia; y Rondonópolis, en Mato Grosso.

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Como novedades principales, los aviones E2 de Embraer, con una configuración de dos asientos por lado, consiguen producir un 20 % menos de gasto por viaje que la antigua gama de la compañía y economizar un 29 % de gasto de combustible por cada uno de los hasta 146 pasajeros que puede transportar.