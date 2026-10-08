México ya tiene una planta para fabricar drones propios, anuncia Sheinbaum

México ya tiene una planta para fabricar drones propios, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- El Gobierno mexicano avanza en la fabricación de sus propias aeronaves no tripuladas para vigilancia, seguridad y observación meteorológica, con una planta de producción de la Marina y otros desarrollos aeronáuticos bajo evaluación, anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.