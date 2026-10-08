Netflix rueda en Bolivia filme sobre pareja que descubrió el paradero de nazi Klaus Barbie

Desde hace unas dos semanas se registraron cortes de calles en barrios de La Paz como Miraflores, Sopocachi, la zona Sur y en el centro histórico de la ciudad para el rodaje del filme, protagonizado por el británico Tim Roth, la alemana Diane Kruger y el francés Dany Boon.

Este jueves, la producción se realizó en una casa antigua en la colonial calle Indaburo, una vía situada en el llamado Casco Viejo de la ciudad que fue declarada en 2020 Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano de La Paz.

La Cancillería boliviana también publicó en sus redes sociales que el país está "en la mirada del cine mundial" y que Bolivia abrió "sus puertas a grandes producciones internacionales", a propósito de la visita de Kruger a la sede de ese ministerio.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, y el director de la institución estatal Bolivia en el Mundo, Rodolfo Salinas, "brindaron una cálida bienvenida" a la actriz, "quien se encuentra en La Paz filmando la película 'Proyecto K' para Netflix", señaló la publicación, acompañada con algunas fotografías de la reunión.

La película está dirigida por Yvan Attal, quien también escribió el guión junto a Laurent Turner.

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"Una mujer alemana y un judío francés se enamoran y pasan diez años cazando a Klaus Barbie, el antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, enfrentándose a la oposición de poderosas fuerzas decididas a protegerlo", es la reseña del filme que publica la página de información cinematográfica IMDb.

Boon y Kruger interpretan a los Klarsfeld y Roth encarna a Klaus Barbie, aunque por ahora no se conocen más detalles sobre la película.

Klaus Barbie era conocido como el "carnicero de Lyon" porque, entre otros crímenes, ordenó a la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial asesinar a 50 niños judíos procedentes de toda Europa que vivían en un orfanato de Lyon (Francia).

Bajo el nombre de Klaus Altmann, Barbie vivió en Bolivia durante 32 años, entre 1951 y 1983, y estuvo conectado con políticos y dictadores militares, hizo negocios, prosperó con la venta de armas y tuvo vínculos con el narcotraficante Roberto Suárez, el 'Rey de la Cocaína'.

El matrimonio conformado por Serge y Beate Klarsfeld, famosos por sus capturas de criminales nazis ocultos en Latinoamérica tras la Segunda Guerra Mundial, localizó a Barbie en Bolivia, desde donde fue deportado a Francia en 1983 por el entonces presidente Hernán Siles Suazo.

Tras ser extraditado, Barbie afrontó un juicio histórico en Lyon acusado de diversos crímenes contra la humanidad y en 1987 fue sentenciado a cadena perpetua. Cuatro años después, murió de cáncer en prisión.