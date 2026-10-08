Oficina de Netanyahu premia a israelíes que hicieron una película para contradecir 'NAZA'

"La directora de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública, Tzipi Hotovely, entregó un certificado de reconocimiento a los creadores de la película 'NZA: La historia real', Ariel Orbach, Roi Danino y Hagai Gutman, por su contribución a los esfuerzos de diplomacia pública de Israel", recoge un comunicado emitido por la oficina de Netanyahu.

El comunicado recoge que la película (de unos 50 minutos) refuta las "calumnias infames" dirigidas contra los soldados del Ejército de Israel, sin mencionar directamente la pieza que se alzó con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia este año.

"La película presenta la verdad de Israel y la moralidad de los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) frente a las calumnias infames y las mentiras difundidas contra nosotros en todo el mundo", aseguró Hotovely en declaraciones recogidas en el comunicado.

La cinta, dice, expone el uso de la población civil por parte del grupo islamista Hamás en el enclave.

Desde el inicio de la ofensiva contra Gaza, en la que los ataques israelíes han matado a más de 74.200 personas (en torno a 22.000, menores de edad), Israel acusa a Hamás de utilizar a la población como "escudos humanos".

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El contradocumental, publicado en abierto en una página web, se publicó como respuesta a la cinta de los periodistas israelíes Yuval Avraham y Rachel Szor.

El ‘Naza’ del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las ‘víctimas colaterales’ de los bombardeos que han arrasado Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la franja.

Pese a que el público israelí no ha visto NAZA y no está previsto que la película se muestre en Israel, esta causó una enorme controversia por la crítica que supone a las operaciones de las fuerzas armadas israelíes, que le han valido numerosas amenazas a sus directores.