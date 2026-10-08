OPS dona insumos para la atención de afectados por crisis hídrica en noreste de Venezuela

En una nota de prensa, la OPS explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de atención de pacientes con cuadros diarreicos leves y moderados, en articulación con el Ministerio de Salud y la Autoridad Única de Salud de Sucre.

Los centros beneficiados se encuentran en distintas zonas del municipio Sucre, que concentra más de la mitad de la población con la que cuenta el estado.

La dotación, prosiguió la organización, permitirá optimizar las condiciones de funcionamiento de las Salas de Rehidratación Oral mediante mejoras en los sistemas de agua, climatización, adecuación de espacios e infraestructura sanitaria, con insumos como electrobombas de alta capacidad y aparatos de aire acondicionado.

Además de componentes de grifería y accesorios para la mejora de las redes de distribución de aguas blancas.

De acuerdo a medios locales, en septiembre pasado las autoridades reiniciaron el bombeo de agua del Sistema Turimiquire -ubicado en Sucre- para el estado Nueva Esparta.

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Ese mismo mes, el alcalde de Cumaná -capital de Sucre-, Pedro Figueroa, aseguró que los trabajos de rehabilitación y estructura que ejecutan en Turimiquire culminarán en marzo del año que viene, por lo que se mantendrá la distribución de agua potable a través de planes de contingencia, de acuerdo a una nota del medio Últimas Noticias.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la "emergencia hídrica" por una "falla estructural" en el embalse Turimiquire tras un "evento telúrico" del que no se conoce una fecha precisa.

En mayo pasado, el jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció la asignación de dos millones de dólares del fondo de reservas de emergencias para apoyar al Gobierno de Sucre por esta crisis.

La Unión Europea (UE) donó 150.000 euros para ayudar a las personas más afectadas por esta situación, según informó el pasado 17 de abril la Delegación en Caracas del bloque comunitario.