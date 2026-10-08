Rescatados 282 migrantes en Canarias, 125 de ellos hacinados en una sola neumática

Ese fue el primer rescate del día. Sus ocupantes, un grupo de personas subsaharianas y magrebíes entre las que había 22 menores y cuatro mujeres, llegaron de madrugada al puerto de Arrecife, en las islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, frente a la costa africana

En su caso, fue necesario movilizar a dos barcos de rescate, que los localizaron en aguas internacionales, a unos 125 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Este verano llegaron a las islas, por primera vez, lanchas neumáticas ocupadas por más de cien personas: una con 122 el 8 de julio, otra con 111 el 20 de agosto y una tercera con 107 el 14 de septiembre, a las que se suma la de 125 personas de este jueves, la mayor observada hasta la fecha en la Ruta Canaria.

Habitualmente, las lanchas neumáticas fletadas por las organizaciones que manejan el tráfico de inmigrantes en esta zona del Atlántico solían embarcar a 50 ó 60 personas, aunque en los últimos años han llegado a sobrecargarlas con 80 y 90.

Las cuatro con más de cien ocupantes interceptadas este verano llevaban tantas personas a bordo como las que suelen transportar los cayucos mauritanos en las travesías de Nuadibú o Nuakchot a Canarias.

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A primer hora de la tarde, llegaba al puerto de La Restinga un nuevo rescate: 79 personas localizadas a bordo de un cayuco a unos 14 kilómetros al sur de la isla de El Hierro.

Se trataba de 74 hombres, dos mujeres y tres niños de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, que habían partido hacia Canarias hace seis días desde la localidad senegalesa de Saint Louis, en el norte del país, conforme relataron ellos mismos a los servicios sanitarios.

El tercer rescate del día corresponde con una lancha neumática que había partido hacia Lanzarote desde Guelmin (Marruecos) y se quedó a la deriva a mitad del trayecto.

Al recibir la petición de socorro, las autoridades españolas alertaron a varios mercantes en ruta por la zona, uno de los cuales confirmó la posición.

A bordo viajaban 64 hombres, doce mujeres y dos menores, que han desembarcado esta tarde en el puerto de Arrecife (Lanzarote).