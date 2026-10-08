Rusia condena a 4 años a opositora que donó 41 dólares al fondo anticorrupción de Navalni

Rusia condena a 4 años a opositora que donó 41 dólares al fondo anticorrupción de Navalni

Moscú, 8 oct (EFE).- La Justicia rusa condenó hoy a cuatro años de prisión a una mujer de 60 años que es miembro del único partido opositor legal en Rusia, Yábloko, por donar 3.500 rublos (unos 41 dólares) al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso) fundado por el fallecido líder de la oposición, Alexéi Navalni.