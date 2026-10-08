Rusia condena a 4 años a opositora que donó 41 dólares al fondo anticorrupción de Navalni

La condenada, Yelena Perepelitse, fue acusada de realizar siete transferencias de 500 rublos (casi 6 dólares) cada una desde agosto de 2021, informó el partido en Telegram.
Por financiación de actividades extremistas -artículo 282.3 del código penal- fue detenida en julio pasado y este jueves sentenciada por el Tribunal Simónovski de la capital rusa.
En los últimos años son numerosos los casos de condenas de cárcel para ciudadanos rusos que realizaron donaciones en metálico al FBK, que destapó numerosos escándalos de corrupción en la administración pública.
Perepelitse, quien no recuerda haber realizado dicha transferencia, recordó que como psicóloga ayudó a las víctimas de violencia doméstica, personas con inclinación al suicidio, esposas de combatientes en Ucrania y refugiados de las regiones ucranianas anexionadas.
"Esto se contradice con mis convicciones, valores y principios vitales. Yo prefiero hablar, explicar y encontrar compromisos. Por eso, no recuerdo cómo hice ese pago (...) no pude hacer en mis cabales esa transferencia para una actividad extremista", dijo antes de que se emitiera el fallo.
Además, como atenuante, recordó que hasta su detención cuidaba de su madre de 85 años, que viajó hace unos pocos meses desde la capital del lejano oriente ruso, Vladivostok, para pasar con su hija sus últimos años de vida.
En los últimos meses son varios los miembros de Yábloko, la única formación que se opone a la guerra en Ucrania, que han sido condenados a penas de cárcel, incluido dos de sus vicepresidentes, el último de ellos, Lev Sloshberg, a once años.
Hoy, jueves, el tribunal de apelaciones rechazó el recurso contra la condena de diez años que se le impuso en su momento a Vasili Neustroev, miembro de Yábloko en San Petersburgo y observador electoral.