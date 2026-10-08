Secretario general de la OEA propone una visión de las Américas basada en la integración

"Ha llegado el momento para una visión de las Américas (...) una visión que debe ser discutida y acordada juntos", dijo Ramdin al intervenir en la segunda jornada del 41º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la ciudad de Santiago de los Caballeros, norte de la República Dominicana.

Ramdin intervino después de la presentación del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', que estuvo a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en una sesión presidida por el canciller dominicano Víctor 'Ito' Bisonó.

El secretario general de la OEA agregó que el continente ha manejado durante décadas una "agenda negativa" y por eso es hora de cambiar de visión.

"Ha llegado el momento, y todos entienden el sentido de urgencia y la necesidad crítica, de repensar nuestro futuro, nuestro destino", dijo, y agregó que el documento presentado este jueves, que identifica cinco categorías de activos estratégicos en la región y "ocho rupturas" en el orden mundial, es un buen punto de partida para esa nueva visión, para lo cual es necesario "tratarnos unos a otros con respeto".

Según el funcionario, "ninguna visión para las Américas triunfará sin la unidad" porque aunque a menudo se piensa que hay unidad continental, en la práctica no es así.

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"No somos un hemisferio unido. No nos conocemos, no nos entendemos, no reconocemos nuestras respectivas historias y cómo están construidas las sociedades", manifestó.

Ramdin puso como ejemplo la falta de una "conectividad sólida y fuerte" no solo en términos de rutas aéreas, marítimas y terrestres entre muchos países de la región, sino también la conectividad digital.

En su opinión, la identidad de las Américas necesita mayores intercambios de todo tipo entre los países del continente para construir confianza "porque sin ella la integración no será posible".