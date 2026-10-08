Suben a tres los muertos en ataques israelíes en Gaza este jueves, casi 1.500 en la tregua

Los fallecidos, identificados por el Hospital Shifa, son Majdi al Ayubi y Hussam Abu al Ata, sobre los que no trascendió más información. Su vehículo sufrió el ataque en la calle Al Sinaa de la capital, cerca del hospital de campo jordano.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el bombardeo. Este tipo de ataques se producen a diario pese a que hay un alto el fuego en vigor en Gaza desde hace casi un año, y las fuerzas armadas identifican habitualmente a los fallecidos como miembros de las milicias locales días después.

Es el caso de dos hombres fallecidos el lunes y el martes en la Franja, a los que las fuerzas armadas acusaron hoy de pertenecer al brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam.

"A inicios de semana (lunes), las FDI atacaron en la zona de la ciudad de Gaza y eliminaron a Muhamad Muhsen Nimr Yazyi, comandante del batallón de Shati", recoge el comunicado emitido este jueves por el Ejército. En el mismo texto identifica también a Muhamad Fawzi Muhamad Awad Gamal, fallecido en otro ataque el martes.

Más de 1.471 personas han muerto en bombardeos y tiroteos israelíes en Gaza desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí (que recoge víctimas mortales hasta ayer, miércoles, y no incluye a los fallecidos hoy).

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Además, otras 5.189 personas han resultado heridas.

Ayubi y Abu al Ata se suman al primer fallecido este jueves, Ahlam Mubarak, que perdió la vida en un presunto ataque de artillería israelí contra una vivienda en el norte del enclave y fue llevado al Hospital Shifa.

Cuando la ofensiva de Israel contra Gaza entra en su cuarto año consecutivo, la cifra acumulada de fallecidos supera los 74.250, en lo que ONG internacionales e israelíes o una comisión independiente de la ONU han calificado como un "genocidio".