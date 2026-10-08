Una avioneta se accidenta tras perder pista en el sur de Ecuador

Una avioneta se accidenta tras perder pista en el sur de Ecuador

Quito, 8 oct (EFE).- Una avioneta tipo Cessna se accidentó este jueves tras perder pista en el aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad andina de Cuenca, situada en el sur de Ecuador, informó el Cuerpo de Bomberos de esa urbe.