Varios proyectiles impactan contra un buque frente a Catar, según agencia británica

El incidente tuvo lugar 51 millas náuticas al norte de la ciudad catarí de Madinat ash Shamal la víspera, cuando "múltiples proyectiles" alcanzaron la embarcación, señaló UKMTO en un comunicado en su página web que añade que "se han reportado víctimas", sin especificar más, y que "las autoridades están investigando el suceso".

Este ataque se suma a la serie de incidentes reportados por UKMTO desde el 29 de septiembre en el cercano estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tensión en la guerra de Estados Unidos e Irán y crucial para el comercio energético mundial.

De acuerdo con los informes de este organismo, que reflejan un repunte de incidentes, proyectiles y drones de origen desconocido han alcanzado al menos ocho petroleros en los últimos días, lo que ha provocado incendios y evacuaciones en algunos casos.

La mayoría de estos ataques se han producido "en el lado omaní" de Ormuz, donde EE. UU. ha establecido un corredor para restaurar el tráfico de petroleros y, según UKMTO, la Guardia Revolucionaria iraní ha persistido en la ofensiva contra los buques.

El repunte coincide además con la recuperación de las exportaciones de crudo de Oriente Medio hasta niveles cercanos a los previos al estallido del conflicto, y llega en un momento de especial tensión en la región, donde se suma la escalada en el mar Rojo entre las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes.

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Irán y EE. UU. mantienen el pulso por el control de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra: Teherán lo bloqueó tras el comienzo de las hostilidades y lo ha convertido en su principal medida de presión, mientras Washington ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán.