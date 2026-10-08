Zambia y EEUU firman un pacto sanitario de 2.490 millones de dólares tras rechazo inicial

El documento fue firmado en el Ministerio de Finanzas zambiano, después de eliminarse las cláusulas que hacen referencia a la protección de datos, y de desvincularlo de los minerales críticos, publicaron medios locales.

Según el ministro de Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, no hay ninguna conexión entre este acuerdo y estos recursos estratégicos, y detalló que se está negociando de forma separada.

La cifra anunciada, que se divide en 1.520 millones de dólares a aportar a lo largo de cinco años por parte de Washington y en 975 millones de dólares por parte de Lusaka, es menor que la anunciada el martes por parte del ministro de Sanidad zambiano, Roma Chilegi, quien aseguró en una rueda de prensa que la cantidad ascendía a 3.600 millones de dólares.

Estados Unidos se compromete así a apoyar al Gobierno zambiano en la modernización de su infraestructura sanitaria, incluida la ampliación de los registros médicos electrónicos y los sistemas de datos interoperables para la vigilancia del VIH, la tuberculosis, la malaria y los brotes de enfermedades, según el Departamento de Estado estadounidense.

Mientras tanto, Zambia incrementará gradualmente su presupuesto en el sector salud, que servirá para adquirir insumos médicos, integrar al personal sanitario de primera línea apoyado por Estados Unidos en la administración pública y fortalecer su sistema de seguimiento de medicamentos y suministros, desde su producción hasta su distribución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Washington también aportará 13 millones de dólares en fondos para la seguridad sanitaria mundial, con el fin de fortalecer la capacidad de Zambia para detectar y responder a las amenazas de enfermedades infecciosas.

Este pacto sanitario forma parte de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero, presentada en septiembre de 2025, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario de ese país en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con al menos 36 países (incluidos 25 africanos y 6 latinoamericanos) por valor de más de 27.200 millones de dólares (unos 24.300 millones de euros).