Al menos 28 muertos por la colisión de un camión y un autobús en el este de Tanzania

Según detalló a medios locales el comandante en funciones de las Fuerzas de Bomberos y Rescate de Morogoro, Joseph Mwasabeja, entre los fallecidos se incluyen 27 pasajeros del autobús y una persona que viajaba en el camión.

"Aún se desconoce el número de pasajeros heridos que viajaban en el autobús, ya que algunos fueron trasladados a hospitales, mientras que no se sabe oficialmente adónde fueron los demás", añadió Mwasabeja.

Sin embargo, el Hospital Regional de Referencia de Morongoro aseguró posteriormente haber recibo al menos 30 heridos como consecuencia del accidente.

"Los pacientes se encuentran bien en estos momentos y siguen recibiendo tratamiento y atención especializada", aseguró la jefa de enfermería de la unidad de cirugía masculina del hospital, María Mtweve.

Por su lado, la portavoz en funciones del centro, Scholastica Ndunga, informó de que 17 de los 28 cuerpos corresponden a diez hombres y siete mujeres, e hizo un llamamiento a la población para identificar los otros 11 cadáveres, cuyas quemaduras han hecho imposible la identificación facial.

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Por este motivo, las autoridades recurrirán a pruebas genéticas para establecer su identidad, detalló Ndunga.

El accidente ocurrió a la altura de la zona de Mkambarani, en la carretera que une Morogoro con Dar es Salam, capital económica del país, cuando el autobús viajaba desde esa ciudad costera hacia la urbe de Mbeya (sureste).

Según las primera informaciones, el siniestro se produjo cuando el conductor del camión, que transportaba madera desde la ciudad de Iringa (centro) hacia Dar es Salam, intentó adelantar a otros vehículos sin las precauciones adecuadas.

Así lo confirmó uno de los supervivientes del autobús siniestrado, Mohamed Mohamed Nambwele, quien lamentó que el conductor circulaba con exceso de velocidad.

"De repente, oí una fuerte explosión y el autobús ya había empezado a arder. Rompí una ventana y conseguí salir. Estoy agradecido de haber sobrevivido", declaró Nambwele, quien viajaba por trabajo.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Tanzania y en otros muchos países africanos debido al mal estado de los vehículos y las carreteras.