En un comunicado, el Gobierno afirmó que el número de muertos por esos enfrentamientos, que esta mañana fuentes policiales cifraron en al menos 27, además de 9 heridos, ha ascendido "al menos a 71".

El Ministerio de Información sursudanés explicó en la nota que los enfrentamientos, que se desarrollan cerca de la ciudad de Rumbek, capital del estado de los Lagos, "estallaron alrededor de las 4:00 de la madrugada, y causaron un número considerable de víctimas mortales".

"Según informes preliminares, se estima que al menos 71 personas han muerto, aunque la cifra exacta de fallecidos y heridos aún está por verificarse", señaló el ministerio, según la nota, e indicó que cuatro de las víctimas mortales son militares -un capitán del Ejército y tres suboficiales.

El portavoz de la policía del citado estado sursudanés, Elijah Mabor, había afirmado anteriormente a EFE que los combates entre dos facciones de la comunidad Pakam, cerca de Rumbek, provocaron la muerte de al menos 27 personas y heridas a otras nueve.

Mabor dijo a EFE que los enfrentamientos "han cesado tras el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona (...) para mantener la calma y prevenir posibles ataques de represalia".

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No obstante, lamentó que esos combates coincidan con los preparativos por las autoridades en Yuba de las elecciones generales, previstas para el 22 de diciembre, la primera votación a nivel nacional desde que el empobrecido país africano obtuvo su independencia de Sudán en 2011.

El estado de los Lagos es escenario de violencia intercomunitaria y frecuentes enfrentamientos tribales por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado, la venganza o por tensiones históricas entre comunidades de pastores.

Esa violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en el país, en Yuba y en la regiones septentrionales, entre el Gobierno y la oposición que amenazan al acuerdo de paz logrado en 2018, y que ha puesto fin a un lustro de guerra civil.