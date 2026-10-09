Alto comisionado ONU: Nobel a Pillay es vital en momento de continuos ataques a derechos

"El premio es particularmente importante en un momento en el que los derechos humanos están siendo atacados desde muchos frentes, también por aquellos que ejercen un poder inmenso", destacó a los periodistas el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

"Estamos viendo ataques contra el marco de los derechos humanos, contra el Consejo, contra mi oficina, los relatores especiales y el Tribunal Penal Internacional. Se han convertido en una especie de moda", lamentó.

En ese contexto, insistió, el Nobel a Pillay "es una victoria colectiva para los derechos humanos y la rendición de cuentas".

Türk consideró el galardón un reconocimiento a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el dirige desde 2022 y Pillay encabezó entre 2008 y 2014: "si uno recorre este edificio hoy, se respira emoción, felicidad y una inmensa alegría porque uno de los nuestros ha recibido el Nobel de la Paz".

De Pillay, a quien se refirió como su "hermana mayor", Türk recordó que en su país, Sudáfrica, "dedicó su vida a la lucha contra el apartheid y por el feminismo", para después desarrollar una importante carrera internacional como jurista.

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"Ha defendido el Estado de derecho, puso en relieve el derecho internacional y mostró al mundo la importancia de respetarlo", subrayó.

"Representa el derecho internacional en su máxima expresión", destacó sobre una mujer que fue magistrada en el Supremo de su país, más tarde presidió el tribunal que juzgó el genocidio en Ruanda y también ha trabajado para el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

"Navi, sigues inspirándonos a nosotros y a millones de personas en todo el mundo, y prevaleceremos", concluyó el alto comisionado.