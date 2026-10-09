Argentina autoriza licitación para construir una base naval en el extremo sur del país

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa argentino aprobó los pliegos de condiciones y encomendó proceder al llamado a la licitación pública nacional para la construcción de la base, que se levantará en la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, a 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires y a 700 kilómetros al oeste de las Malvinas.

Según la resolución, el presupuesto oficial para la obra es de 189.321 millones de pesos (unos 123 millones de dólares).

La obra a licitar incluye la construcción de un muelle militar y de infraestructuras conexas y la adquisición de maquinarias y equipos, con un plazo de ejecución de 36 meses.

El pasado 3 de agosto, el presidente argentino, Javier Milei, anunció su decisión de reactivar el proyecto para instalar una base de la Armada en Ushuaia.

Milei hizo ese anuncio en un mensaje por cadena nacional para informar sobre un conjunto de medidas orientadas a sancionar a petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el gobierno isleño que Argentina considera "ilegales".

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La construcción de la base en Ushuaia fue anunciada en 2022 por el entonces gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pero el proyecto se paralizó a partir del severo recorte de gastos ordenado por Milei al llegar a la Presidencia a finales de 2023.

El mes pasado, el ministro de Defensa argentino, Carlos Pestri, señaló que la base será de la Armada argentina, con submarinos, infantería de marina y aviación naval.

Según el ministro, operará como un "polo logístico" de conexión con la Antártida, donde Argentina posee siete bases permanentes y seis temporales.

La construcción de la base cuenta con el apoyo de Gustavo Melella, político opositor a Milei que gobierna Tierra del Fuego, provincia que considera a Malvinas como parte de su territorio.