Bielorrusia extiende su protesta a Ucrania por el ataque contra camión bielorruso en Rusia

"El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia citó al encargado temporal de negocios de Ucrania, Iván Novitski. El motivo de la citación fue el ataque de ayer de un dron ucraniano contra un camión bielorruso en la región de Briansk", señaló la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Exteriores señaló que a consecuencia del ataque una ciudadana bielorrusa resultó gravemente herida.

La víspera el ministerio informó que la mujer tuvo que ser sometida a una operación de "amputación de extremidades" y permanece en cuidados intensivos en un estado extremadamente grave pero estable.

"Se le entregó al diplomático una nota de protesta en la que se destacó que anteriormente Kiev había sido advertido sobre la inadmisibilidad de semejantes acciones", indicó el ministerio.

Según la diplomacia bielorrusa, la procedencia del vehículo era evidente, por lo que Minsk considera que existen todos los motivos para considerar este ataque como deliberado.

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"La parte ucraniana fue alertada contra la repetición de semejantes acciones. Se subrayó que la responsabilidad por sus consecuencias recaerá completamente en las autoridades de Ucrania", aseveró Exteriores.

Además, sostuvo que "Bielorrusia se reserva el derecho de reaccionar" a estos hechos y llama a "poner fin a las provocaciones que conduzcan a una escalada".

Se trata del segundo ataque contra vehículos bielorrusos en territorio ruso tras el perpetrado en junio pasado, cuando un dron ucraniano impactó contra un autobús que transportaba un equipo infantil de fútbol y costó la vida de una mujer que acompañaba a los menores de edad.

A raíz del incidente el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia recomendó a sus ciudadanos abstenerse a viajar a las regiones fronterizas rusas debido a "graves riesgos para sus vidas".