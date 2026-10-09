Bolsonaro apuesta por el cambio y Lula por el miedo en reinicio de la propaganda electoral

La propaganda electoral pública, que permite a cada candidato transmitir dos programas diarios de cinco minutos en las redes nacionales de radio y televisión, se reanudó este viernes, cinco días después de una primera vuelta en la que Bolsonaro y Lula fueron los más votados, con dos puntos de ventaja para el primero.

En la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el senador ultraderechista se medirá al presidente progresista y los sondeos ya ubican al senador opositor por delante, con el 52 % de los votos válidos contra el 48 % del mandatario.

"El cambio ya comenzó: vencimos la primera vuelta y ahora no estamos comenzando una nueva campaña, sino dando un paso final para una transformación que comenzó en la primera, cuando Brasil decidió y optó por el cambio", afirmó Bolsonaro en su primer vídeo de propaganda electoral.

Lula, por su parte, advirtió que "cambiar no es perder las conquistas y los derechos de los trabajadores" y alertó sobre el retroceso que puede significar la promesa de Bolsonaro de hacer un "tijeretazo" en los gastos públicos, ya que puede recortar los recursos destinados a los principales programas sociales del país.

La estrategia en televisión repitió lo que los dos candidatos vienen haciendo en sus redes sociales y en sus primeros mítines, con Bolsonaro destacando el cambio y Lula apostando por el miedo de los electores a la posibilidad de que el opositor cancele o desfinancie los programas sociales.

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El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) repitió varias veces la palabra "cambio" en su propaganda y afirmó que, tras una primera vuelta en la que el país estaba totalmente polarizado, el resultado de las urnas mostró que Brasil está ahora "del mismo lado, del lado del cambio y del lado de Flávio".

El senador aseguró que los brasileños dejaron claro su deseo de alternancia al elegir las mayores bancadas alcanzadas por el Partido Liberal (PL), que lidera su padre, en la Cámara y en el Senado en los últimos 30 años en Brasil.

El programa de Lula, en cambio, destacó el "tijeretazo" prometido por el rival y recordó que el Gobierno de Jair Bolsonaro redujo los recursos o desmontó algunos de los principales programas sociales del país.

"Esos recortes provocan bloqueos a los servicios y generan pérdidas. No deje esa pesadilla volver. Con Flávio Bolsonaro los brasileños pierden", advirtió un locutor.

Igualmente explotando el factor miedo, el programa recordó que durante el Gobierno de Bolsonaro los brasileños adquirieron cerca de un millón de armas de fuego. "Con Flávio Bolsonaro su familia pierde y la paz pierde", advirtió de nuevo el locutor.

Lula ya había utilizado la misma estrategia en un vídeo que divulgó este viernes en redes y en el que comparó el "tijeretazo" prometido por su rival con la "motosierra" promovida por el presidente argentino, Javier Milei, para recortar los gastos públicos.

"Allí la promesa era la motosierra. Aquí, el tijeretazo. El resultado práctico siempre es el mismo: en contra del pueblo", dijo Lula en sus redes sociales al compartir un vídeo con testimonios de argentinos comentando sus dificultades económicas.