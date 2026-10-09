Bruselas insiste en su negativa a un impuesto europeo sobre las compañías energéticas

En una rueda de prensa tras una reunión en la que los ministros de Economía de la UE (Ecofin) han abordado de nuevo esta posibilidad, el letón defendió que los Estados miembros "están mejor situados" para avanzar si lo desean con este tipo de impuestos a nivel nacional, en lugar de crear un gravamen conjunto en toda la UE.

El comisario repitió así el mensaje que ya ha manifestado en otras ocasiones, entre ellas la reunión informal de los titulares de Finanzas de la UE que se celebró en Dublín a mediados de septiembre.

No obstante, Dombrovskis señaló que los Veintisiete y la Comisión Europea han acordado crear un "grupo de trabajo" para estudiar esta cuestión, compartir "mejores prácticas" y "esencialmente a los Estados miembros en este trabajo".

La iniciativa de crear un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas tiene el apoyo de seis países -España, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y Austria-, que han pedido hasta en dos ocasiones por carta al Ejecutivo comunitario que contemple una medida que ya se utilizó en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania.

Un día antes de que Dombrovskis reiterase su negativa, el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, había insistido en que un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras sería un instrumento "muy adecuado" para reducir los precios de la energía y reivindicó la importancia de lanzar este gravamen a nivel europeo y a nivel nacional.

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"Consideramos que esta exigencia está justificada por la actuación de las compañías petroleras, y espero que la Comisión Europea pase por fin a la acción y actúe con celeridad", señaló el jueves a su llegada a la reunión del Eurogrupo.