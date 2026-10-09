Casas en llamas y presuntos extranjeros atacados en marchas antiinmigración en Sudáfrica

Según informan medios locales, la Policía tuvo que intervenir en varias ocasiones para dispersar a los manifestantes, para lo que empleó balas de goma y granadas aturdidoras.

Asistentes a las marchas justificaron las acciones con el argumento de que en las viviendas incendiadas llevaban a cabo actividades criminales ciudadanos extranjeros.

Frente a esta situación, Thami Ntuli, jefe del Gobierno de la provincia de KwaZulu-Natal, donde se encuentra Durban, afirmó que ha solicitado al Gobierno sudafricano el despliegue del Ejército en la región, mientras se incrementa el despliegue policial.

Las protestas ocurrieron después de que tanto Durban como Soweto -antiguo gueto negro de la ciudad de Johannesburgo (norte)- fueran ya escenario este jueves de protestas antiinmigración que se tornaron violentas y que dejaron 24 vehículos incendiados, según detalló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).

La tensión desembocó entonces en enfrentamientos entre ciudadanos extranjeros y sudafricanos, mientras tres extranjeros fueron detenidos y se registraron también saqueos en comercios propiedad de personas no sudafricanas, precisó el SAPS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Johannesburgo fue también escenario de protestas de nuevo protestas este viernes, cuando la Policía dispersó con balas de goma a unos 300 manifestantes que se congregaron a las puertas del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, en el suburbio de Braamfontein, donde se quemaron neumáticos y un vehículo fue también incendiado.

Los manifestantes se oponen a una decisión adoptada el pasado julio por el alto tribunal que elimina las barreras procesales para solicitar asilo, incluso para aquellas personas que entraron en el país de manera irregular, carecían de visados ​​de tránsito para asilo o no cumplieron con los plazos de presentación.

Aunque el Ministerio del Interior anunció este viernes la retirada de una directiva emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar esa sentencia, los manifestantes sostienen que esa decisión no anula el fallo del Constitucional.

Por eso, entregaron este viernes un memorándum al tribunal, para el que exigieron una respuesta en un plazo de siete días.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables de algunas ciudades.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.