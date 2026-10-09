Chile podría llevar en 2027 a la Feria del Libro de Fráncfort autores en lenguas indígenas

La Feria del Libro de Fráncfort, que se celebra hasta el 11 de octubre, ha abordado este año la confrontación entre las raíces indígenas y el colonialismo en la literatura Latinoamérica.

Leyton considera que "desde que en Latinoamérica se habla español, siendo un idioma importado de Europa, se ha vivido siempre una tensión", que en algunos momentos es más práctica y rígida con el lenguaje y con las voces en otros idiomas y en otros decrece.

La participación en la Feria del Libro de Fráncfort es un buen momento para mostrar estas tensiones, según el director ejecutivo del Proyecto Fráncfort 2027, que prepara la participación de Chile como país invitado de honor el próximo año.

Leyton también dijo que esas tensiones "no corresponden a un momento en particular sino que es cómo se ha desarrollado históricamente América Latina".

"Es una tensión desde la que América Latina se constituyó desde su origen, cada autor la interpreta y trabaja sobre ella de manera distinta", añadió el lingüista chileno.

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Chile comenzó este año su presentación en la Feria del Libro de Fráncfort con un poema de Elicura Chihuailaf (Quechurehue, 1952) de origen mapuche ganador del Premio Nacional de Literatura en 2020.

"Chihuailaf ha mostrado que es posible trabajar en ambas lenguas, mantener su lengua original y al mismo tiempo hacerla convivir con una poética muy hermosa en español. Es parte de una tensión natural propia en América Latina", describió Leyton.

La escritora chilena Daniela Catrileo (Santiago, 1987), ganadora del premio Anna Seghers de 2026, pertenece también al pueblo mapuche y dijo a EFE que le interesa la reivindicación y relevar los conocimientos y miradas de los pueblos indígenas, así como evidenciar la herida colonial algo presente en "Río herido" (2016), su primer libro de poesía, y en el ensayo "Sutura de las aguas" (2024).

El poeta y escritor guatemalteco Wingston González (Livingston, 1986) y la brasileña Carola Saavedra (Santiago, 1973) también abordan el colonialismo en sus obras.

Chile se presenta en la Feria del Libro de Fráncfort en español y los escritores escriben hoy en día en español.

"No creo que el colonialismo haya que reducirlo al blanco y negro. El español es un idioma maravilloso y parte de nuestra participación de honor es poner a Chile y a Latinoamérica en el centro, pero también al español", enfatizó Leyton.

Prevé poder traer una delegación de 50 autores y podría ser que alguno de ellos escriba en alguna de las lenguas indígenas.

En América Latina y el Caribe se hablan aproximadamente 560 lenguas indígenas agrupadas en cerca de 100 familias lingüísticas.

Más del 38 % de estas lenguas están en riesgo de desaparición y las próximas generaciones no las conocerá, por ello los ministerios de Cultura de algunos países latinoamericanos tratan de protegerlas.

El quechua, que en Perú, Bolivia y Ecuador tiene estatus de idioma oficial, se habla también en Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas.

El maya lo hablan unos 6 millones de personas, principalmente en México y Centroamérica.

"El colonialismo ha dejado una cicatriz en Latinoamérica y es necesario revisar la historia pasada y la reciente", considera Leyton.

"Los autores están haciendo esa revisión, no se está haciendo desde arriba hacia abajo, sino que como siempre ocurre en estas cosas, es desde abajo hacia arriba", afirmó Leyton.

Posteriormente lo considera la academia, pasa al canon de la literatura, después a la educación y de ahí a los niños, algo que permite una formación mucho más consciente y es el primer paso, según Leyton, para sanar si es que hay dolor, si es que hay heridas, y si no lo hay, para entender quiénes somos.

"Hoy en día vivimos otras formas de colonialismo más que la idiomática. Las tecnologías, los medios de comunicación, la homogeneización del mundo son otras formas de colonialismo más directas pero la del idioma es territorio fértil para los autores", puntualizó Leyton.