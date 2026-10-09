China y UE alcanzan acuerdo sobre híbridos y tierras raras durante visita de comisario

Las conversaciones entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el titular chino de este departamento, Wang Wentao, resultaron en avances en comercio, inversión, controles de exportación, propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la cartera china de Comercio.

Entre los puntos difundidos por la parte china figuran explorar la reducción de aranceles sobre algunos productos, un "entendimiento" sobre el comercio de vehículos híbridos, un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa y un diálogo técnico sobre el reglamento europeo de subsidios extranjeros.

El listado supone el primer balance concreto de la visita de Sefcovic a Pekín, marcada por las exigencias europeas de resultados "tangibles" para reequilibrar una relación comercial que Bruselas considera "insostenible".

"Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de una forma compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", señala el comunicado oficial de Pekín, que destaca el acuerdo previo de precios sobre los vehículos eléctricos.

También acordaron mantener el diálogo sobre el acceso al mercado de los dispositivos médicos y "continuar las consultas sobre sus respectivos marcos regulatorios de cosméticos y medicamentos para seguir resolviendo los problemas de acceso al mercado existentes y los que surjan".

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Según el Ministerio, la UE ha acogido con satisfacción las medidas de China para ampliar las importaciones de dispositivos médicos de la UE.

En materia de controles sanitarios, China aceptó -sobre la base de evaluaciones de riesgo- "acelerar el reconocimiento del principio de regionalización para los Estados miembros de la UE que cumplan los requisitos".

También pactaron "explorar conjuntamente vías para levantar las restricciones impuestas por China a determinados Estados miembros por la lengua azul y que afecta entre otros países a Bélgica y Países Bajos.

Además, China y la UE iniciarán un diálogo técnico sobre el Reglamento de la UE sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés).

En el área de control de exportaciones, "ambas partes alcanzaron un entendimiento para notificarse con antelación antes de incluir entidades en sus listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión, y apoyar el inicio de procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos".