Cuba recibe cartas credenciales del coordinador residente de la ONU, el español Pablo Ruiz

Rodríguez señaló por su parte que, durante el recibimiento de las cartas credenciales, trasladó el apoyo del Gobierno de la nación caribeña a la gestión de Ruiz e intercambiaron "sobre impacto del bloqueo, cerco energético y sanciones secundarias de EE.UU.", incluido en el trabajo de la ONU.

El pasado 1 de octubre, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció que el organismo había nombrado al español Pablo Ruiz Hiedra como nuevo coordinador residente en Cuba, quien asumió el cargo ese mismo día.

La ONU indicó en un comunicado que Ruiz, quien se desempeñó anteriormente como coordinador residente en Uruguay, cuenta con más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos como la gobernanza, la cooperación para el desarrollo o la prevención y recuperación de crisis.

Sobre su nombramiento, Ruiz destacó entonces que era "un gran honor y una enorme responsabilidad" asumirlo.

Pablo Ruiz Hiebra ha ocupado varios cargos en Naciones Unidas como director nacional del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, donde prestó apoyo "en aspectos clave de la puesta en marcha del proceso de paz" y trabajó en la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación en Ginebra.

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Asimismo, fue asesor principal de la ONU en los procesos de recuperación tras las crisis en Haití, Líbano y Sri Lanka, donde coordinó iniciativas políticas y programas interinstitucionales.

La Organización de Naciones Unidas ha expresado en varias ocasiones su "preocupación" por el impacto de la severa crisis energética que sufre Cuba en la calidad de la sanidad en la isla, el funcionamiento de "equipos médicos" y la continuidad de los programas de vacunación de miles de niños y la alimentación.

En junio pasado Naciones Unidas confirmó a EFE que cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba no habían podido distribuirse entonces o se repartían con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de Washington.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

El actual bloqueo petrolero de Washington, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional, y una nueva batería de sanciones económicas y financieras han intensificado la presión sobre la isla y han agravado la ya difícil situación, provocada en gran parte por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana.

La ONU anunció la pasada semana que liberó 160 millones de dólares de su fondo de emergencias para atender doce crisis humanitarias en el mundo -entre ellas Afganistán, Cuba, Sudán, Palestina y Yemen.