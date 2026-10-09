Delta gana un 45 % menos hasta septiembre y rebaja sus previsiones para 2026

En los primeros nueve meses del año, Delta facturó 55.797 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales, de los cuales 43.443 correspondieron a los viajes de pasajeros, 821 millones a los vuelos de cargo y 11.533 millones a otras actividades.

En el tercer trimestre, el tramo al que más atención prestan los inversores de Wall Street, la compañía ganó 756 millones de dólares, un 47 % menos en términos interanuales, según un comunicado.

Mientras, los ingresos operativos de la aerolínea se incrementaron un 21 % en los tres últimos meses, hasta los 20.186 millones de dólares.

"La demanda se mantiene sólida, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por las experiencias y los viajes, y el transporte aéreo sigue ofreciendo una de las mejores relaciones calidad-precio en la economía de consumo" afirmó en el comunicado Ed Bastian, director ejecutivo de Delta.

No obstante, Delta no alcanzó las estimaciones de ganancias de Wall Street por primera vez en dos años y recortó su previsión de beneficios para 2026.

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Delta redujo su previsión de flujo de caja libre para el año a 2.500 millones de dólares, frente a los hasta 4.000 millones que esperaba en julio.

"Nuestra resiliencia refleja la solidez estructural que hemos construido a lo largo de los años, lo que nos permite afrontar con eficacia uno de los entornos de precios del combustible más elevados de los últimos tiempos", añade Bastian.

Los precios del combustible para aviones se han disparado este año desde el inicio de la guerra con Irán en febrero, lo que ha elevado el segundo mayor gasto de las aerolíneas, solo por detrás de los costos laborales.