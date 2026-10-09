Detenidos en Montenegro presuntos líderes de la red de influencia prorrusa Rybar

Entre los detenidos en una pequeña localidad de la costa adriática figuran Mijaíl Zvinchuk y su esposa, Valeria, considerados los principales responsables del canal, informó la radiotelevisión pública de Montenegro (RTCG).

El primer ministro montenegrino, Milojko Spajić, afirmó que la operación demuestra que las amenazas híbridas en Montenegro, sobre las que su Gobierno había advertido anteriormente, son reales.

"El mensaje tras la exitosa operación de hoy es claro: las instituciones están cumpliendo con su deber, Montenegro protege sus intereses y nadie pondrá en peligro nuestro futuro europeo", escribió Spajić en la red social X.

Según el diario montenegrino Vijesti, la policía encontró drones y aparatos electrónicos y de comunicación en posesión del grupo, cuyo objetivo habría sido recopilar datos y difundir propaganda contra la integración europea de Montenegro.

Por otra parte, el periódico Pobjeda asegura, citando fuentes de inteligencia, que Mijaíl Zvinchuk es coronel del servicio de inteligencia militar ruso, conocido como GRU, y está a cargo de operaciones híbridas.

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Pobjeda destaca que Rybar, creado en 2018, comenzó como un medio de análisis militar y reportajes bélicos, pero que, tras la invasión rusa de Ucrania, se convirtió en una amplia red de canales que difunden propaganda prorrusa.

La Unión Europea (UE) sancionó a Mijaíl Zvinchuk en 2023 por apoyar la guerra y difundir propaganda, según RTCG.

En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre personas vinculadas a Rybar.

Según RTCG, Rybar ha ampliado sus actividades en los Balcanes occidentales, en particular en Montenegro, país miembro de la OTAN desde 2017.