Dos chefs españoles se reencuentran en Filipinas para firmar un menú de estrella Michelin

"Los dos vivimos algo muy parecido", explicó a EFE 'Chele' en alusión a su trayectoria y la del catalán Zabala –que hoy cocinan en orillas opuestas del Pacífico–, llenas de paralelismos: cada uno tuvo que empezar de cero lejos de casa y crear "su propio lenguaje" en la cocina hace ya casi 20 años.

Bajo el nombre 'Evolution', los chefs explicaron que el proyecto lleva gestándose más de un año y consiste en ofrecer dos cenas de 30 comensales por noche, con un menú creado solo para la ocasión.

Se trata de un diálogo "mágico" entre productos de dos gastronomías que "tienen mucho que ver", señaló el cántabro 'Chele'.

"Jugamos en casa", resumió desde su restaurante 'Gallery by Chele' el chef, creador de platos como un pulpo en tinta de calamar que une la receta española con el adobo filipino, y un pil-pil de coco con guisante lágrima y jamón ibérico, entre otras elaboraciones.

La cena incluyó guiños a ‘Somni’, el restaurante de Zabala en Los Ángeles, como una pizza reconvertida en merengue o un dónut de ganache de chocolate que puso el broche final para representar el "sueño americano", explicó a EFE el chef.

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"Siempre acabas yendo a la memoria de ese sitio, de ese momento, de esa comida, de esa primera vez", dijo el catalán sobre las raíces españolas de su cocina.

Tras coincidir en El Bulli en su etapa de máxima exigencia, según describieron, ambos se siguieron la pista, pero no habían tenido ocasión de reencontrarse entre fogones.

Zabala voló en 2010 a Los Ángeles en busca de "la oportunidad" que España no le ofrecía y de un reto que lo mantuviera "hambriento".

'Chele' se había marchado poco antes al Sudeste Asiático, "quemado de hacer alta cocina" tras pasar por las grandes casas españolas, persiguiendo un descanso que nunca llegó, porque "la cabra tira al monte".

La distancia les dio libertad y otra mirada sobre la tradición, que desde fuera se ve, según el chef catalán, "con mucho cariño, con mucho recuerdo, con mucha nostalgia", pero "sin estar tan apegada a tu piel".

"Somos unos cocineros inmigrantes", recordó Zabala, que admitió que en ese periplo "empiezas con la cuenta en negativo", aunque se consideró también un privilegiado por todo el camino recorrido en el país norteamericano.

Ambos viven uno de los momentos más brillantes de sus carreras.

González logró el año pasado dos estrellas Michelin y una estrella verde en la gala con la que la guía se estrenó en Filipinas, y Zabala alcanzó las tres estrellas apenas siete meses después de reabrir 'Somni', lo que le convirtió en el primer cocinero español en conseguirlo fuera de España.

"Un gran error sería cambiar quién tú eres por la Michelin", advirtió el cántabro, que pese a la presión no renuncia a sus principios ni se rige "por modas", en un oficio "duro e intenso", que la víspera le exigió una jornada de casi 20 horas.

Afincado en Manila desde hace casi 16 años, González definió su restaurante como una carta de amor a Filipinas, un país que ha hecho "su casa" y que estos días comparte con Zabala para crear "un momento irrepetible en el tiempo" en el que la gente "se lo pase pipa".