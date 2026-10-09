El brasileño Grupo Pluma anuncia inversión de 50 millones de dólares en Paraguay

"Recibí a Lauri Francisco Paludo, presidente del Grupo Pluma Agroavícola de Brasil, que anunció una inversión de USD 50 millones en Yhú, Caaguazú (sur)", señaló Peña en la red X tras mantener una reunión con el empresario en la residencia presidencial.

En el distrito de Yhú, a unos 230 kilómetros de la capital del país, Asunción, se instalará un complejo de reproducción avícola, que generará 180 empleos directos para las familias locales, agregó el gobernante.

El Grupo Pluma, domiciliado en el estado brasileño de Paraná, es la mayor proveedora de huevos fértiles y pollitos bebés de un día de América Latina y el segundo mayor productor de huevos fértiles de Brasil, según su página web.

La empresa brasileña adquirirá una 500 hectáreas para instalar el complejo en Yhú y destinará unos 50 millones de dólares para producir unos seis millones de huevos fértiles mensuales, indicó el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, en una conferencia de prensa tras participar en la reunión con Peña, Paludo y otras autoridades paraguayas.

"Vamos, por primera vez, a lograr la reproducción dentro de Paraguay de los pollitos y con eso tener la soberanía en la industria avícola", sostuvo Riquelme al destacar que la totalidad de las aves que se engordan en Paraguay y que luego se envían a los frigoríficos son importadas.

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En ese sentido, explicó que el proyecto es parte de un plan de Gobierno para posicionar a Paraguay como exportador avícola.

El proyecto contempla además una inversión en una fábrica de balanceado, que procesará unas 3.000 toneladas de maíz de la misma zona, refirió el Ministerio de Industria y Comercio en un comunicado.

El 2 de octubre de 2025, la brasileña JBS, la mayor fabricante mundial de carne, anunció una inversión de 70 millones de dólares en Paraguay para la compra y ampliación de una planta de sacrificio de pollos, durante una visita que Peña realizó a Brasil.