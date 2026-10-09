El excanciller peruano Maúrtua es galardonado como "personalidad latinoamericana del año"

Maúrtua de Romaña, que ejerció como canciller de Perú con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2026) y Pedro Castillo (2021-2022), recibió el premio a nombre de la centenaria Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) que él mismo preside y, a la par, como homenaje al servicio diplomático de Perú, al que pertenece desde hace 60 años.

La gala de premiación se realizó en la noche del jueves en la Casa de Cantabria, de Madrid, según informó este viernes la SPDI en un comunicado.

En su discurso de agradecimiento, el excanciller peruano reafirmó el compromiso vigente de la SPDI con la promoción de esta ciencia jurídica y sus principios fundamentales, velando por la paz en la comunidad global.

Asimismo, remarcó el compromiso de la SPDI con la excelencia académica, la promoción y el respeto del derecho internacional, así como el fomento de las relaciones amistosas y fraternas entre los países iberoamericanos.

Maúrtua de Romaña será incorporado el martes 13 de octubre como académico de número del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, donde presentará el discurso 'La contribución del Derecho Indiano a la soberanía fronteriza del Perú”, dedicado a examinar las trascendentales raíces históricas y jurídicas de la tradición internacionalista de Perú.