El fotógrafo estadounidense Sansone muestra en España la decadencia del sueño americano

La mirada de este artista se ha sentido atraída durante años por restos y vestigios del Estados Unidos de pequeñas localidades de mediados del siglo XX: carteles desgastados, escaparates cerrados y solares vacíos adquieren, tras el filtro del confinamiento causado por la covid-19, una nueva resonancia.

Son imágenes fechadas y, al mismo tiempo, intemporales, que parecen mostrar cómo la lenta decadencia del sueño americano se ha extendido desde su núcleo hacia el exterior.

La exposición está comisariada por Juanjo M. Fuentes y podrá visitarse en el Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) desde este mes y hasta enero del próximo año.

El trabajo fotográfico de Sansone se centra en la observación del paisaje cotidiano estadounidense a través de procesos analógicos y se sitúa dentro de una línea contemporánea de la fotografía americana que explora la relación entre imagen, tiempo y memoria.

La exposición incluye fotografías del segundo libro monográfico de Sansone, 'Noticings', realizadas entre el invierno de 2019 y el verano de 2021, y trabajos de años posteriores, entre 2022 y 2024.

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Tras haber recorrido el mundo con las bandas Wilco, The Autumn Defense y otros proyectos en su paralela carrera musical internacional, Sansone ha desarrollado una sensibilidad o forma de desplazarse por el espacio con atención y propósito, abierta al encuentro con una belleza inadvertida.

Durante la pandemia continuó en movimiento, conduciendo por el sur de Estados Unidos y deteniéndose en pequeñas localidades a lo largo del camino, donde fue dando forma al conjunto de obras reunidas en el libro.

Sin embargo, su trabajo no se ajusta a la idea convencional de fotografía de calle, ya que su aproximación es más lenta y reflexiva.

Sansone destila el acto de ver, creando imágenes cuidadosamente observadas que representan, junto a sus motivos aparentes, la propia percepción.