El petróleo de Texas baja un 0,22 %, hasta 91,29 dólares por barril

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,20 dólares respecto al cierre del día anterior.

Trump aseguró que el bloqueo a Irán se mantendrá y afirmó que por el estrecho de Ormuz circularon 22 millones de barriles de petróleo en una sola noche, sin que ninguno procediera de Irán ni tuviera ese país como destino. El mandatario también insistió en que Teherán no tendrá armas nucleares.

La noticia dio un respiro al mercado energético tras los ataques registrados en el golfo Pérsico por parte de Irán y sus aliados hutíes de Yemen, que la víspera habían disparado los precios.