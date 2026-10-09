El Ministerio de Asuntos Exteriores, se pronucnió saí en un comunicado sobre la decisión de la administración de Donald Trump de sancionar a la CPI apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

"​El compromiso de España con la Corte Penal Internacional y con la lucha contra la impunidad es firme y continuado", destacó el departamento que dirige José Manuel Albares.

Remarcó la nota que "defender a la corte es defender a las víctimas de los crímenes internacionales más graves, exigir responsabilidades a sus autores y preservar el orden multilateral basado en normas".

Principios, zanjó Exteriores, que España "seguirá defendiendo con firmeza".

Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido también manifestaron su rechazo a las sanciones en un comunicado conjunto.