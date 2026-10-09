Mundo
09 de octubre de 2026 a la - 14:40

España "deplora" las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional

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Madrid, 9 oct (EFE).- El Gobierno español "deplora" la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y reafirmó este viernes su "apoyo inquebrantable" a la corte que abandera "la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

Por EFE
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El Ministerio de Asuntos Exteriores, se pronucnió saí en un comunicado sobre la decisión de la administración de Donald Trump de sancionar a la CPI apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

"​El compromiso de España con la Corte Penal Internacional y con la lucha contra la impunidad es firme y continuado", destacó el departamento que dirige José Manuel Albares.

Remarcó la nota que "defender a la corte es defender a las víctimas de los crímenes internacionales más graves, exigir responsabilidades a sus autores y preservar el orden multilateral basado en normas".

Principios, zanjó Exteriores, que España "seguirá defendiendo con firmeza".

Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido también manifestaron su rechazo a las sanciones en un comunicado conjunto.