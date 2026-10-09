El Ministerio de Asuntos Exteriores, se pronucnió saí en un comunicado sobre la decisión de la administración de Donald Trump de sancionar a la CPI apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
"El compromiso de España con la Corte Penal Internacional y con la lucha contra la impunidad es firme y continuado", destacó el departamento que dirige José Manuel Albares.
Remarcó la nota que "defender a la corte es defender a las víctimas de los crímenes internacionales más graves, exigir responsabilidades a sus autores y preservar el orden multilateral basado en normas".
Principios, zanjó Exteriores, que España "seguirá defendiendo con firmeza".
Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido también manifestaron su rechazo a las sanciones en un comunicado conjunto.