Estudiantes judíos impiden a diputado ultraderechista entrar en una sinagoga en Alemania

La policía local confirmó al medio Der Spiegel, que Tillschneider había querido entrar al acto para recordar un ataque perpetrado por un ultraderechista, ante lo que se formó una cadena que le impidió el ingreso.

"No permitiremos que un ultraderechista vuelva entrar a nuestra sinagoga", dijo uno de los estudiantes, según se puede ver en videos publicados en redes sociales después de que Tillschneider dijera que tenía derecho a entrar como representante del Parlamento.

El propio Tillschneider se refirió al incidente en una declaración escrita y se quejó de haber sido llamado "nazi", lo que muestra, según él, "el poco respeto que esos estudiantes tienen por los representantes del Parlamento".

El diputado sostuvo que él nunca se ha pronunciado "ni implícita ni explícitamente" en contra de la vida judía en Alemania e invitó al presidente de la comunidad judía de Halle a aclarar posturas en una conversación en el Parlamento.

La AfD obtuvo una clara victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt el pasado 6 de septiembre, quedándose a sólo dos escaños de la mayoría absoluta.

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El partido ultraderechista espera poder formar Gobierno y ya consiguió la elección de su diputado Tobias Rausch como presidente del Parlamento y de Tillschneider como su primer vicepresidente.

El 9 de octubre de 2019 el ultraderechista Stephan Balliet intentó entrar a la sinagoga de Halle con el propósito de perpetrar una masacre, lo que había anunciado a través de internet.

Al no lograr entrar en la sinagoga mató a una mujer que estaba delante del edificio y a un cliente de un quiosco cercano y mientras huía disparó contra varias personas hiriendo a dos de ellas de gravedad mientras filmaba todo con una cámara que llevaba en la cabeza.