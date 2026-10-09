Expreso, uno de los diarios más importantes de Ecuador cierra su era de impresión en papel

"Expreso abandona el papel, orillado por el acoso estatal", aparece en la última portada tras 53 años de circulación ininterrumpida, aunque continuará con su versión online.

En la última edición destaca una fotografía de la imprenta, en la que se aprecia a un trabajador revisando un periódico en papel, junto a la leyenda: "La última rodada".

El diario publicó también un especial con el recorrido por los 53 años y "este último de resistencia". La portada del especial apunta: "El fin de una era en papel".

El director de Expreso, Carlos Martínez, resaltó que "el último año fue el más difícil" de la historia del periódico.

"Muchos anunciantes se retiraron tras recibir presiones para dejar de pautar con nosotros. Nuestros canillitas fueron hostigados en las calles. Enfrentamos auditorías, acusaciones y procesos judiciales que nos obligaron a destinar a nuestra defensa recursos que debían ir al periodismo, y la compañía fue intervenida. Un diario impreso vive de la publicidad; sin ella, no puede sostenerse. Sostuvimos la edición impresa mientras pudimos", anotó.

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Añadió que tomaron la decisión "con serenidad, pensando en la sostenibilidad de la empresa y en todos los que forman parte de ella".

"Por eso pedimos a la Superintendencia de Compañías que levante la intervención: necesitamos vender nuestros inmuebles para cumplir con nuestros proveedores, nuestros trabajadores y todas nuestras obligaciones. Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades", recalcó.

Tras agradecer -entre otros- a su abuelo, Galo Martínez Merchán, fundador de Expreso en 1973 "para darle a Guayaquil un diario propio", y a su padre, Galo Martínez Leisker, que sostuvo el diario "durante décadas con trabajo y convicción", Carlos Martínez aseguró que desde mañana estará al frente de las plataformas digitales.

"Seremos un medio más pequeño, con un equipo más reducido, pero seguimos aquí", señaló antes de apuntar que Expreso "siempre creyó en la democracia, en la libertad de expresión y en el derecho de los ecuatorianos a estar informados. Esos valores nos seguirán guiando".

En su última edición impresa, el diario hace un repaso por los hechos más relevantes que reportaron y las investigaciones en las que develaron actos de corrupción.

Tras la impresión el jueves de la última edición en papel, el editor general del diario, Alfonso Albán, señaló en un comunicado: "El gran 'pecado' de EXPRESO fue cumplir con el propósito para el que nació: hacer periodismo".

"Podrán reprocharnos haber tenido una voz fuerte, crítica e incómoda, pero jamás podrán decirnos que mentimos ni mucho menos que nos convertimos en parlantes del discurso oficial o en alfombras sobre las que pudiera caminar cómodamente el poder de turno", añadió.

Expreso ha denunciado en el último año ser víctima de una "persecución" y de "ataques" por parte del Gobierno de Daniel Noboa, al haber sido objeto de una serie de investigaciones por parte instituciones gubernamentales como el Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y por la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos.

Además, Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), la editora de Expreso, alertó en febrero pasado que la Superintendencia de Compañías había intervenido la empresa con el supuesto objetivo de "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas".

Según la empresa, el pedido de intervención nació de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), institución dependiente de la Presidencia, que alegó una calidad de accionista del 2,56 %.

Además, Granasa denunció que la Superintendencia también trató de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.

El lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a Ecuador cesar el "hostigamiento estatal contra medios y periodistas críticos" tras el fin de la edición impresa del diario Expreso.