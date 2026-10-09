Fiscalía chilena abre investigación en busca de responsabilidades ante aluvión en Santiago

La avalancha de lodo e inundaciones ocurrió la tarde del jueves en el sector San Carlos de Apoquindo en la precordillera de Los Andes, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital, y dejó seis heridos, incluido, un niño de un año con una fractura.

Además, las autoridades contabilizaron en un balance oficial, 2.015 viviendas afectadas, entre esas, 55 están inhabitables y otras 1.960 reciben asistencia por daños menores, así como daños y pérdidas en infraestructura de otros recintos públicos, privados y comerciales.

"Ninguna medida preventiva hubiese evitado lo que ocurrió", dijo este viernes a la prensa local el ministro de Obras Públicas (MOP) y Transportes, Louis de Grange.

La Fiscalía, no obstante, indagará el accionar de las autoridades del MOP y la municipalidad de Las Condes, quienes declararon que la instalación de una malla para contener el sector de la montaña que se desprendió originando el alud, se iba a realizar este sábado, por lo que no logró estar a tiempo.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, declaró a EFE que un incendio a principio de año contribuyó con "la debilitación de la capa vegetal y por lo tanto se perdió la contención de la tierra en superficie y ayer después de la granizada se removió la tierra, vino el agua, y arrastró todo el material hacia abajo".

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Sin embargo, el desprendimiento del cerro, ya había producido una riada de menor repercusión en febrero pasado, también a raíz del incendio que dejó más de 1.000 hectáreas quemadas, de allí la necesidad de instalar la barrera metálica.

El delegado Codina celebró que se pueda establecer si lo sucedido responde a un hecho imprevisible de la naturaleza o había medidas que pudieron tomarse.

"Me parece siempre muy bien que cada una de las instituciones desarrollen las labores en el ámbito de sus competencias. En este caso del Ministerio Público es lo mejor incluso, creo, que las cosas se puedan indagar a fondo", dijo a la televisora estatal TVN.