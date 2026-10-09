Florida suspende la ejecución de un reo que alegaba demencia severa

Florida suspende la ejecución de un reo que alegaba demencia severa

Miami (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, suspendió la ejecución prevista para el próximo martes de un hombre de 74 años que alegaba padecer demencia severa e insuficiencia cardíaca, mientras este estado del sur de Estados Unidos se encamina a un récord estatal de penas de muerte.