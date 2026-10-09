Francia condena ataques rusos a civiles en Ucrania y denuncia una escalada deliberada

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia afirmó estar "profundamente alarmada" por unos ataques que, a su juicio, "dan testimonio de la escalada buscada por Rusia".

"Este ataque sistemático contra la población civil, cuyo objetivo es sembrar el terror y doblegar a Ucrania, es contrario al derecho internacional humanitario y a la obligación de proteger a los civiles", señaló la diplomacia francesa, que calificó estas acciones de "indignas" de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

París expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

También, remarcó "con firmeza su solidaridad con Ucrania y los ucranianos" y elogió "su coraje y resiliencia".

Francia aseguró que seguirá, junto con sus socios, "del lado de Ucrania para apoyarla en su resistencia frente a la agresión rusa y garantizarle las garantías de seguridad necesarias una vez restablecida la paz".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los crímenes de Rusia no quedarán impunes", advirtió el Ministerio, que reiteró que Francia y sus socios seguirán respaldando los esfuerzos para documentar los ataques contra civiles e infraestructuras civiles y "llevar a los responsables ante la justicia".