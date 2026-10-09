Guterres felicita a Navi Pillay, Nobel de la Paz, por su defensa del derecho internacional

"Durante décadas, ha sido una defensora del derecho internacional y los derechos humanos, y una voz firme e independiente de la justicia en algunos de los procesos judiciales internacionales más históricos de nuestro tiempo", señaló Guterres en una declaración ante la prensa.

El secretario general recordó la labor de Pillay en Sudáfrica en defensa de Nelson Mandela y otros opositores al régimen del 'apartheid', así como su papel como jueza internacional y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), en procesos relacionados con crímenes internacionales, incluido el genocidio cometido en ese país.

También destacó su etapa como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su presidencia de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

Pillay ha demostrado que "la fuerza de la ley debe prevalecer sobre la ley de la fuerza" y que defender los derechos humanos es la mejor garantía contra la injusticia, afirmó Guterres.

El jefe de la ONU subrayó asimismo que el Comité Nobel recordó en su fallo que la paz debe construirse sobre principios duraderos, y no sobre la voluntad de los poderosos.

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"El premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para defender el derecho internacional, el estado de derecho y los derechos humanos, y garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana", concluyó.

Pillay fue galardonada por su labor en favor de la paz y el derecho internacional. Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que concluyó en 2025 que Israel había cometido genocidio en Gaza.