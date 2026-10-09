Hacia una Iberoamérica mejor conectada en transportes y más cohesionada

La reunión, celebrada en la ciudad española de Valladolid, terminó con una declaración de "compromiso con una Iberoamérica mejor conectada, más cohesionada, más segura y más resiliente".

Los participantes también abogaron por "una cooperación flexible, útil y respetuosa con las prioridades, capacidades y marcos institucionales de cada país", según informó el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Esta conferencia, argumentó, supone "un impulso" para las relaciones entre países, en un momento en el que la multilateralidad "está siendo atacada y agredida".

Por ello, valoró que esa cooperación se materialice en una "agenda de trabajo útil", con la confianza da dar continuidad a esta conferencia, basada "en el diálogo, la relación entre los países, relación amistosa en términos de tú a tú, de igualdad y las soluciones compartidas".

El jueves, se acordó el documento de fundación del Foro Portuario Iberoamericano: "Los puertos constituyen infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico -dice-, el comercio, la integración regional y la conectividad de los países iberoamericanos", señala el texto..

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Será un espacio permanente dentro de la Secretaría General Iberoamericana para la cooperación técnica institucional, con el liderazgo de España.

Puente recordó que la Conferencia Iberoamericana de Transporte no se celebraba desde hacía 13 años, y se recuperó en esta ocasión por la voluntad política del Gobierno español, aseguró, como parte de las reuniones previas de la 30 Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, el 4 y 5 de noviembre próximo en Madrid.