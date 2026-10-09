Identifican 10,8 millones de hectáreas en Perú con potencial para plantaciones forestales

El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, detalló en un encuentro con periodistas que desde su oficina se busca promover un marco regulatorio que permita dar seguridad y atraer la inversión tanto nacional como extranjera para impulsar este tipo de plantaciones.

Otárola remarcó que Perú tiene un déficit de más de mil millones de dólares en el comercio de madera, al atender la demanda interna con productos importados de países como Chile, que actualmente están captando las inversiones para nuevas superficies de producción de madera en la región.

En concreto, mencionó que Brasil es el líder regional con más 10,5 millones de hectáreas y exportaciones anuales por valor 15.700 millones de dólares; seguido por Chile, con 3,7 millones de hectáreas y exportaciones por valor de 6.300 millones de dólares al año; y Uruguay, con 1,2 millones de hectáreas y 2.754 millones de dólares en envíos al exterior.

Más relegados se encuentran Ecuador, con 170.000 hectáreas y exportaciones por 651,3 millones de dólares anuales, y Perú, que apenas cuenta con 120.000 hectáreas de plantaciones forestales y envíos al exterior por 80 millones de dólares.

Las más de 10,8 millones de hectáreas identificadas con potencial forestal por el Serfor en Perú se reparten en 4,4 millones en la sierra andina (41 %), 4,1 millones en la Amazonía (38 %) y 2,3 millones en la costa (21 %).

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Otárola apuntó que actualmente son tierras improductivas que fueron deforestadas hace más de una década, y que el objetivo de las plantaciones forestales no es competir con la superficie agrícola ni tampoco con las zonas destinadas a la conservación del bosque.

El director ejecutivo del Serfor también precisó que actualmente las agroexportaciones, donde se incluye las ventas al exterior de madera y derivados de esta materia prima, son de 13.200 millones de dólares, pero sus cálculos indican que el aprovechamiento forestal para estas áreas permitiría llegar a 87.700 millones de dólares para 2043.

Estas cifras superarían el valor actual de las exportaciones mineras de Perú, que bordean los 65.000 millones de dólares al año. "Pero a diferencia de la minería, las plantaciones forestales son recursos renovables. No se van a acabar nunca si se hace un manejo sostenible", remarcó Otárola.

Consultado por EFE sobre la posibilidad de que estas plantaciones sirvan para "lavar" madera talada de manera ilegal en áreas no permitidas, Otárola indicó que eso es muy poco probable, ya que la producción forestal usa especies foráneas de rápido crecimiento en lugar de las especies autóctonas más preciadas por el comercio ilegal de madera.

Al preguntarle por la posibilidad de que estas plantaciones incentiven la deforestación de bosques existentes para instalar este tipo de producción en su lugar, el director ejecutivo del Serfor señaló que la ley peruana no permite establecer plantaciones en tierras que tengan menos de diez años deforestadas.

Estos asuntos se tratarán en la Expo Forestal 2026, que se celebrará el 15 y 16 de octubre bajo el lema 'Un nuevo motor de la economía forestal', en el Centro de Convenciones de Lima, con especialistas del sector y una rueda de negocios para conectar a productores, compradores e inversores.