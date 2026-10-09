Investigan dos casos sospechosos de gripe aviar en el suroeste de Puerto Rico

Aunque los hallazgos han requerido la implementación de medidas preventivas como una cuarentena y de vigilancia, las autoridades aclararon que todavía se esperan los resultados de los análisis del laboratorio para determinar si se trata de ese virus.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, destacó que están en coordinación con el Servicio Veterinario de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para atender ambas situaciones y proteger la salud de las aves, así como la actividad avícola de Puerto Rico.

"Aunque estamos ante casos sospechosos y todavía debemos esperar los resultados confirmatorios, hemos tomado las medidas preventivas correspondientes. Nuestro llamado es a mantener la calma, estar atentos y colaborar con las autoridades reportando cualquier situación inusual relacionada con la muerte de múltiples aves", expresó Rodríguez Torres.

Según la información recopilada por los equipos veterinarios, la primera investigación corresponde a una propiedad en Cabo Rojo donde se reportó la muerte de aproximadamente 20 patos de una población de 35 aves.

Como medida preventiva, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico estableció una cuarentena de 120 días en la propiedad afectada, además de coordinar el manejo adecuado de las aves muertas y visitas periódicas de seguimiento.

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Entretanto, en el municipio de Lajas se investiga una segunda situación de mortalidad que involucra diferentes especies de aves, incluyendo aproximadamente 30 gallinas de Guinea.

El titular de Agricultura enfatizó que la presencia de aves muertas no significa necesariamente que exista un caso positivo de influenza aviar, por lo que es fundamental esperar los resultados oficiales antes de establecer conclusiones.

"La vigilancia y la detección temprana son fundamentales para atender cualquier amenaza sanitaria", añadió Rodríguez Torres.

El Departamento de Agricultura también trabaja en estrecha coordinación con el Departamento de Salud de Puerto Rico para dar seguimiento a cualquier posible implicación para la salud pública.

Aunque el riesgo de transmisión de la influenza aviar a los seres humanos se considera bajo para la población general, las autoridades recalcaron la importancia de mantener las medidas de prevención, particularmente entre personas que trabajan directamente con aves domésticas, silvestres o de producción comercial.