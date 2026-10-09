John Malkovich tras filmar 'Wild Horse Nine' en Isla de Pascua: "La gente fue encantadora"

En la alfombra previa a la gala de presentación del filme en el Festival de Cine de Londres, el intérprete, de 72 años, atendió brevemente a los medios internacionales -entre los que estaba EFE- y enumeró todas las cosas que le enamoraron de la isla chilena, donde transcurre la mayor parte de la cinta: "Su belleza, su misticismo, toda la luz, el sol, las vistas y la gente fue encantadora también".

La película, dirigida por el cineasta británico-irlandés Martin McDonagh, se ambienta pocos meses antes del golpe de Estado chileno de 1973 y sigue a dos oficiales de la CIA, interpretados por Malkovich y Sam Rockwell, que son enviados desde Santiago a Rapa Nui, en un viaje en el que exploran su amistad y su oscuro pasado entre las emblemáticas estatuas de los Moais y con diálogos desternillantes.

En el filme, donde su elenco suena con fuerza de cara a los próximos Óscar, McDonagh repite, de algún modo, varios elementos de la fórmula que ya utilizó en 'Almas en pena de Inisherin' (2022): dos hombres protagonistas, una isla remota y conversaciones profundas sobre el significado de la amistad.

El director británico-irlandés comentó a EFE que lo que le pareció interesante para seguir tratando el tema en 'Wild Horse Nine' es la "sensibilidad" que caracteriza a las amistades masculinas: "Esta película tiene también una dimensión política y estaba explorando a personajes oscuros que han hecho muchas cosas terribles en sus vidas y también cómo lidian con ello".

En medio de ese telón de fondo político en el Chile de 1973, la actriz chilena Mariana di Girolamo interpreta a Mónica, a quien describe como "una estudiante de izquierdas, una mujer socialista que cree firmemente en el proyecto de Salvador Allende y tiene mucho optimismo en el futuro para todo el pueblo chileno".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Creo que es una película que va a resonar", afirma a EFE Di Girolamo. El filme -una ficción satírica basada en hechos reales- habla sin tapujos del papel intervencionista de Estados Unidos en Chile, de los preparativos del golpe de Estado o del uso del Estadio Nacional de Chile como centro de detención y tortura.

En esta línea, la actriz chilena asegura que la genialidad de McDonagh y su guion "magistral" reside en "tocar estos temas tan profundos de una manera entretenida, porque yo creo que es una película muy gozosa de ver, o al menos esa ha sido mi experiencia viéndola y trabajando en ella".

Di Girolamo reflexiona cómo fue rodar una de las tomas hacia el final de la película junto a una "leyenda" como John Malkovich: "Estuvimos haciendo esta escena como 3 días, muchas veces compartimos el silencio".

En ella, sin entrar en spoilers, Malkovich le aconseja sobre cómo actuar ante el inminente golpe de Estado chileno: "Es una información fuerte de digerir pero creo que esa escena era necesaria para la decisión que ella toma".