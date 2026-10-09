Kremlin alerta sobre peligros de viajar a la UE tras detención de bloguero en Montenegro

"La visita a países europeos en estos momentos es peligrosa para los ciudadanos rusos. Podemos decir esto con toda seguridad y toda responsabilidad", declaró a la televisión pública rusa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El representante del Kremlin recordó que según la Convención de Viena, los países donde son detenidos ciudadanos rusos "deben informar a nuestro consulado (...) y naturalmente, nuestros diplomáticos garantizarán en cualquier caso que se respeten los derechos" de los rusos e insistió en que viajar a Europa "es algo peligroso".

"Las personas que están bajo sanciones deben comprender que si bien nosotros consideramos estas sanciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, en los países europeos y en el territorio de la Unión Europea la violación de las leyes es un delito penado", sostuvo, al señalar que en vistas a ello hay que calcular todos los pasos.

Las autoridades de Montenegro declararon hoy una amenaza a la seguridad nacional a Zvinchuk y decretaron su expulsión del país.

El canal de Telegram, que cuenta con cerca de 1,6 millones de suscriptores, anunció esta mañana la detención de su líder y aseveró que continuará publicando sus mensajes "sin cambios".

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Según los medios montenegrinos Vijesti y Pobjeda, Zvinchuk fue detenido esta mañana junto a su esposa y varios empleados del canal en la localidad de Risan, ubicada en el municipio de Kotor, en el suroeste del país, por la policía local, que alegó haber abortado "acciones híbridas" vinculadas a la propaganda del Kremlin.

La noticia se esparció por las redes y medios de prensa rusos inmediatamente: el expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, comentó que Europa "declaró una cacería contra todos los rusos" sin importar que "tuvieran visados, invitaciones u otras garantías".

"Pueden detener a cualquiera, sobre todo si dice la verdad sobre Occidente, la Unión Europea o el régimen neonazi de Kiev", aseveró, y llamó a crear "un fondo de intercambio con imbéciles europeos y estadounidenses para rescatar a los nuestros".

El director de Rybar, exempleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, creó el canal junto a su colega Denís Schukin.

Según The Bell, el canal habría sido financiado en su momento Yevgueni Prigozin, fundador del grupo de mercenarios Wagner y protagonista de la revuelta militar que puso en jaque al presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2023.

Zvinchuk fue sancionado por Reino Unido por su apoyo a la guerra en Ucrania y el Departamento de Estado de EE.UU. le incluyó en la lista de personas vinculadas a la injerencia rusa en las elecciones.