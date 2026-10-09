La Armada de Senegal rescata a 124 migrantes irregulares a bordo de un cayuco en alta mar

"Este jueves 8 de octubre de 2026, la Marina Nacional rescató a una piragua que transportaba a 124 migrantes en situación irregular, a unos 37 kilómetros de la costa de Djiffère", una localidad de la Pequeña Costa senegalesa, afirmó la Armada en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales.

"Los migrantes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama (de Dakar) y puestos a disposición de las autoridades competentes", agregó la Armada senegalesa, sin facilitar más detalles sobre el estado o identidad de esas personas.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de la embarcación, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico).

Salvamento Marítimo español rescató este jueves a 282 migrantes que trataban de llegar a las islas españolas de Lanzarote y El Hierro en embarcaciones precarias, entre ellas la lancha neumática más sobrecargada que se ha visto hasta la fecha en la llamada "Ruta Canaria", en la que se hacinaban 125 personas.

La ruta migratoria entre la costa africana y las islas españolas está considerada una de las más peligrosas del mundo.